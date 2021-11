Action de la CSC à la veille de la fermeture du guichet de la gare de Saint-Ghislain

Selon la CSC, tous les voyageurs ne sont pas sensibilisés au numérique en 2021 et certains voyageurs ont besoin de contacts humains. "Par notre action symbolique, nous voulons dénoncer la fermeture du guichet de Saint-Ghislain et des autres guichets qui seront fermés en Belgique", a indiqué Cédric Depret, permanent régional de la CSC Transcom. "La gare de Saint-Ghislain accueille quelque 2.500 voyageurs par jour. À cause de la mesure de fermeture, ces voyageurs seront désormais livrés à eux-mêmes. Nous regrettons donc que l'humain soit remplacé par un automate ou par un smartphone. Le guichetier était une personne de contact nécessaire pour aider et renseigner les usagers sur les horaires, les correspondances et pour aider à l'achat des billets."

La SNCB avait annoncé, au début 2021, la fermeture progressive de 44 guichets en 2021, dont une dizaine dans le Hainaut.