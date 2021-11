Le Noiseur «Relax»

Il y a tout chez Le Noiseur : des textes d’une beauté sensuelle et d’une élégance folle. Une façon légère et profonde à la fois d’aborder des thèmes graves. Musicalement aussi, il y a cet amour des bandes originales 70’s comme d’une pop moderne, actuelle, à la fois urbaine, synthétique et organique, nourrissant des chansons douces, déclinées d’une voix nonchalante relevant de l’intime. Le Noiseur mérite d’être enfin reconnu comme un artiste majeur de la chanson française !