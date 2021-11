Un mec relax, LeNoiseur

Il fut un temps où, enfant, il cherchait noise, d’où ce surnom de noiseur que lui a trouvé sa mère. Aujourd’hui, Simon Campocasso, d’origine corse, est plutôt un mec cool et relax. Il y a six ans, on était tombé amoureux de son premier album, Du bout des lèvres, gorgé de pépites très cinématographiques. Les radios n’ont malheureusement pas partagé cet enthousiasme et Le Noiseur n’a pas eu l’occasion de véritablement tourner pour le défendre : « Ce fut un peu compliqué, oui », nous a avoué Simon venu à Bruxelles pour nous parler de son nouvel album intitulé Relax. «