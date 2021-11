Pascal Bouaziz (Mendelson): «Le chanteur... un canari dans la mine»

Mendelson, le groupe de Pascal Bouaziz qui a fait du beau avec du grave et du triste, signé des textes à la plume trempée dans l’encre du désespoir, de la désillusion ou de l’ironie, tire sa révérence. L’ultime disque, fort, s’intitule Le dernier album et, comme le dit Bouaziz : « On ne peut pas être plus clair ! »

Pourquoi avoir voulu mettre fin à l’histoire de votre groupe de manière aussi organisée, voire même ritualisée ?