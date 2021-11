Ce vieux con moderne

Christophe Alévêque est un vieux con ! Ce n’est pas de la délation. C’est un aveu de l’homme. Qui ajoute à cette décoration le qualificatif de « moderne ».

Mais au fond, docteur, c’est quoi, un vieux con moderne ? « C’est un résistant. C’est un libre penseur qui veut disposer de sa vie et de sa mort, en toute impunité. C’est quelqu’un qui n’a pas envie qu’on encadre son bonheur, parce qu’il considère que ce n’est pas une œuvre d’art. C’est quelqu’un qui n’a pas envie qu’on rétrécisse ses libertés. Et puis c’est quelqu’un qui a envie surtout, dans une époque où tout va vite, de philosopher, de prendre son temps, de retrouver une certaine légèreté. De prendre ses distances avec cette époque anxiogène et alarmiste. C’est quelqu’un en somme qui lutte farouchement contre ce nouvel ordre moral, hypocrite et nauséabond. »