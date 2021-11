Le Brugeois José Izquierdo de retour à Genk: «Je reviens de l’Enfer»

Vu son statut d’ancien Soulier d’Or, José Izquierdo pourrait faire la tête par rapport à sa situation actuelle au Club de Bruges. Pourtant, à 29 ans, ‘Joske’ est plutôt du genre à vouloir refaire la fête. À savourer les petits instants de bonheurs épars qu’il peut passer sur les pelouses (108 minutes en 4 apparitions cette saison). Parce que le feu follet colombien revient de l’Enfer, comme il appelle cette période de près de trois ans durant laquelle il a enchaîné les blessures et les doutes. Aujourd’hui, comme on a pu s’en rendre compte durant plus d’une heure entrecoupée de nombreux éclats de rire particulièrement bruyants, on sent qu’Izquierdo revit. Qu’il est heureux de pouvoir à nouveau se considérer comme un footballeur à part entière.

José Izquierdo, on vous sent à nouveau heureux de vivre. On se trompe ?