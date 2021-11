Zones de secours en Hainaut: "Le gouvernement fédéral doit assumer ses responsabilités"

La province de Hainaut a récemment annoncé qu'elle devra dégager 52 millions d'euros en faveur du financement des zones de secours d'ici 2024. Ce budget, selon les instances provinciales, pourrait "mettre en péril l'existence même de l'institution". Sur la législature en cours, 200 millions d'euros auront été transférés vers les zones de secours pour aider les communes, "sans licenciement ni hausse des taxes et impôts". La mesure-phare du plan d'économies annoncé concerne l'emploi: le non-remplacement du personnel provincial sera généralisé dans le but de maîtriser la masse salariale. La province ne procédera plus à aucun recrutement, sauf besoins impératifs. Selon Serge Hustache, président du Collège provincial, les mesures prises doivent aboutir à une diminution de 10% des équivalents temps plein (ETP) actuels. "Mais il s'agit d'une perte d'emplois publics que la CGSP regrette", ont encore indiqué les instances du Hainaut.

"Sans les mesures qui nous sont imposées, les finances de notre province seraient parfaitement saines", a indiqué le président du Collège provincial, Serge Hustache. Le Collège provincial s'est engagé "à associer étroitement les organisations syndicales tout au long du processus d'économies mis en œuvre et a assuré que la réorientation du personnel impacté sera une priorité."