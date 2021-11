Un musée d’art moderne au cœur de Bruxelles

Bruxelles aura bientôt un musée d’art moderne et contemporain. Situé plein centre, dans l’espace Vanderborght, rue de l’Ecuyer, face aux galeries Saint-Hubert. Un lieu muséal… éphémère puisqu’il durera le temps du chantier de rénovation des Musées royaux des beaux-arts. L’idée est dans l’air depuis quelques années, Thomas Dermine, secrétaire d’Etat (PS) à la Politique scientifique, l’a coulée dans sa note de politique générale, présentée ce mardi à la Chambre.

Le chantier concerne les toitures du forum et des salles Balat, ainsi que certains espaces intérieurs ; il nécessitera la fermeture du site (le musée Magritte n’est pas concerné). A priori pour deux ans, 2023 et 2024. Mais, précise-t-on au cabinet de Thomas Dermine, le début du chantier, ainsi que sa durée et, partant, le délai de fermeture, doivent encore être précisés par la Régie des bâtiments, maître d’œuvre.