RTL-TVI se met à la chasse aux «Traîtres»

D’anciens candidats belges d’émissions de téléréalité rivalisent dans un nouveau jeu adapté d’un format néerlandais, « Les Traîtres », pour lesquels RTL a damé le pion à la BBC et à VTM.

Qu’est devenue Maud, la gagnante belge de Koh-Lanta en 2019 ? Et Damien, qualifié de « banquier le plus sympathique que l’on ait jamais rencontré » par Jean-Luc Reichmann, animateur des Douze coups de midi où le Belge a connu un joli parcours, il y a cinq ans ? Les réponses à ces questions ne se trouvent pas dans la nouvelle émission proposée par RTL-TVI à partir de ce mercredi 20h30, Les traîtres. L’heure n’est pas pour eux à s’épancher, mais à s’illustrer, dans le registre qui est le leur, celui du jeu, aux côtés d’une douzaine de candidats eux aussi issus de la téléréalité ou d’émissions made in RTL.