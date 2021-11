USA: le président de la Fed estime que l'inflation va durer

Après avoir martelé pendant des mois que la hausse des prix ne devrait pas durer et qu'elle était due à des facteurs transitoires liés à la reprise, M. Powell a estimé devant la commission bancaire du Sénat que "le moment est probablement venu de ne plus utiliser ce mot", et que "les risques d'une inflation plus persistante se sont accrus".

La hausse des prix est aux États-Unis au plus haut depuis 31 ans.