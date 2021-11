Jules Van Cleemput, l’indispensable du Sporting de Charleroi

La carrière sambrienne de Jules Van Cleemput a pris un tournant fin août. Alors qu’il vient de faire ses bagages pour Anvers alors qu’il était de toute façon forfait pour la rencontre du Sporting de Charleroi face au Beerschot, Dorian Dessoleil laisse une place vacante dans l’axe défensif d’Edward Still. « On veut être plus fort après le départ de Dorian qu’avant. On doit utiliser ce transfert comme une opportunité de se renforcer de façon intelligente et de recréer un équilibre grâce auquel on doit être plus fort sur le terrain qu’auparavant », avait alors déclaré le T1 carolo, pas inquiet outre mesure à l’époque par ce départ. Bien que le Sporting se soit en effet renforcé avec les arrivées de Valentine Ozornwafor et de Loïc Bessilé, la solution la plus aboutie est venue de… l’intérieur. Et elle se nomme Jules Van Cleemput.