Podcast – Tout comprendre à la polémique sur Uber à Bruxelles Les chauffeurs Uber pourraient reprendre le volant à Bruxelles dès la mi-décembre. Plusieurs partis de la majorité ont déposé une proposition d’ordonnance réparatrice et temporaire. Sur le dossier, le PS est isolé.

Par Pierre Fagnart Publié le 30/11/2021 à 17:44

Au sein de la majorité, ce sont les partis Défi, Groen, Open VLD et One.brussels qui ont déposé cette proposition d’ordonnance. Le PS, de son côté, veut avancer au plus vite sur le Plan Taxi pour faire les choses dans les règles de l’art. Le dossier crispe, une fois de plus, au sein de l’exécutif régional. Dans ce podcast, on a interrogé la cheffe du service Bruxelles, Véronique Lamquin. Elle nous explique pourquoi le sujet empoisonne la vie politique bruxelloise.