Le Brussels Jazz Festival retrouvera Flagey

L’édition 2022 du Brussels Jazz Festival se déroulera du 13 au 22 janvier, en présentiel, et mettra à l’honneur l’artiste belge Jean-Paul Estiévenart ainsi que plusieurs musiciens internationaux comme Jakob Bro, Avishai Cohen et Kamaal Williams, ont annoncé mardi les organisateurs. Une exposition photo et une programmation cinéma rendront également hommage à Toots Thielemans, célèbre jazzman belge, à l’occasion du centenaire de sa naissance.

Les organisateurs du festival ont décidé de mettre en lumière le travail de Jean-Paul Estiévenart, un jeune Bruxellois. « En tant qu’artiste en résidence, il reçoit carte blanche pour nous présenter pas moins de trois projets inédits », notent les organisateurs.