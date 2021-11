Hockey: le réalisme sera l’une des clés pour les Young Red Lions

A un peu plus de 24 heures de son quart de finale face au pays hôte, à Bhubaneswar, Jeroen Baart, le coach des U21, semblait plutôt serein et détendu au moment de dresser le bilan de la phase de groupe de son équipe mais aussi, et surtout, au moment de se projeter dans la dernière ligne droite du tournoi. « Pour nous, ce sera la première de trois finales, espérons-le ». Si les Belges ont bien terminé en tête du groupe A, ils n’ont pas été aussi dominants qu’attendu ou espéré. « En général, je suis plutôt satisfait de nos prestations et de la manière dont on a grandi dans le tournoi. Nous avons réalisé un bon premier match face à l’Afrique du Sud avec une large possession de balle et des occasions et buts. Face à la Malaisie, nous savions qu’ils proposaient une structure qui ne nous plait pas. Cela a donc été très difficile pour nous de créer des occasions parce que nous nous sommes heurtés à un mur. Et je reconnais que nous étions un peu déçus par ce partage. Mais la réaction a été la bonne face au Chili.