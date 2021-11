Election présidentielle: Eric Zemmour, le candidat de la France passéiste

Le polémiste d’extrême droite s’est mis sur orbite présidentielle. Avec une vidéo lugubre et un « Vingt heures » sur TF1, il espère relancer une campagne qui dévisse. Mais son ancrage passéiste dessine une France rance et au bord de la guerre civile qui n’offre aucun espoir.

Question à trois francs, comme on disait dans la France d’avant l’euro et de la télé couleurs : peut-on gagner une présidentielle sans dessiner aucune perspective ? Sans tracer aucun avenir ? En vantant simplement le pays d’avant et en flattant les plus bas instincts ?

C’est le pari qu’a fait ce mardi Eric Zemmour en officialisant sa candidature à la présidentielle d’avril prochain. Sa mise sur orbite a été conçue en deux temps. Premier étage de la fusée : une vidéo choc mise en ligne à midi sur Youtube et relayée en direct sur les chaînes d’info. Le deuxième étage est prévu ce mardi soir avec une interview plus classique au « Vingt heures » de TF1.