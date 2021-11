Footbelgate: 15 des noms livrés par Veljkovic dévoilés

Quinze noms ont beaucoup circulé, ce mardi, comme étant ceux de personnes ayant reçu de l’argent en dessous-de-table de la part de Dejan Veljkovic, ancien agent de joueurs et d’entraîneurs devenu le premier repenti de Belgique. Attention cependant : les sommes évoquées pourraient encore varier, certaines ne seraient plus correctes, et une ou plusieurs des personnes citées pourraient ne jamais avoir de problème avec la justice. Explications.