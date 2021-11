New York: quand l’Empire State Building s’allume pour Joséphine Baker

Dès la tombée de la nuit et pour toute la soirée, la partie supérieure et la pointe de cet immeuble art déco de 102 étages ont scintillé de bleu, blanc et rouge, «en hommage à l’artiste et icône des droits civils Joséphine Baker, première femme noire intronisée au Panthéon», selon le compte Twitter du légendaire édifice de Manhattan.

Présent aussi, Jari Bouillon-Baker, l’un des douze enfants adoptés aux quatre coins du monde par la vedette franco-américaine pour affirmer son attachement à l’universalisme, sa «tribu arc-en-ciel».