Variant omicron: l’OMS déconseille aux plus de 60 ans et aux personnes vulnérables de voyager

Le variant omicron du coronavirus, originaire d’Afrique du Sud, gagne petit à petit l’Europe et le monde. En réaction, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a lancé un message important aux personnes âgées et vulnérables.

« Il convient de conseiller aux personnes qui ne sont pas en bonne santé ou qui risquent de développer une forme grave de la maladie covid et de mourir, notamment les personnes âgées de 60 ans ou plus et celles qui présentent des comorbidités (par exemple : maladie cardiaque, cancer et diabète), de reporter leur voyage », a écrit l’OMS dans un document technique.