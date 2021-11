Veljkovic brise le silence: «J’ai toujours fait mon travail honnêtement et c’est comme si j’avais commis un meurtre»

Comme on vous l’annonçait ce mardi matin, l’accord conclu, jeudi matin, entre l’agent de joueurs de football Dejan Veljkovic et le parquet fédéral a été approuvé par la chambre des mises en accusation d’Anvers. Dans ce mémorandum approuvé, M. Veljkovic s’engage à faire des déclarations sincères et complètes sur son rôle dans le dossier de la corruption dans le football belge et sur le rôle de tiers.

Mais, dans une interview accordée au journal serbe « Zurnal », Dejan Veljkovic a fait part de sa version des faits concernant l’affaire dite du Footbelgate. Il a notamment déclaré qu’il se moquait de la vérité. « J’ai été acquitté », a lancé le Belgo-Serbe lors de sa première sortie médiatique depuis qu’il a été discrédité dans cette affaire avant de poursuivre : « La justice a commis une grave erreur et en a honte. Je demanderai des honoraires. Pendant trois ans, je n’ai pas pu faire mon travail, surtout après mon emprisonnement, j’ai eu beaucoup de mal. Maintenant, je vais récupérer ma licence de courtier et je peux continuer le travail que j’ai fait pendant 23 ans. »