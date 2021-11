De la droite à l’extrême droite: à qui le candidat Zemmour va-t-il nuire?

Si la candidature d’Eric Zemmour attire principalement un électorat potentiel de droite de gouvernement et de droite radicale, il attire également les abstentionnistes de 2017.

Il drague l’électorat le plus radical des Républicains et séduit une frange des soutiens au Rassemblement national de Marine Le Pen. Si Eric Zemmour faisait trembler les deux camps, aujourd’hui, ils poussent un soupir de soulagement face à son décrochage dans les sondages et ses dernières galères de campagne. Mais qui sont les personnes qui se prononceraient en faveur d’Éric Zemmour ? En France, la Fondation Jean Jaurès s’est pliée à l’exercice à la fin du mois d’octobre, quand le polémiste frisait les 18 % d’intentions de vote (il est aujourd’hui autour des 13 % derrière Marine Le Pen, selon le même institut de sondage, Harris interactive)auprès d’un échantillon d’environ 9.000 personnes interrogées au début du mois d’octobre.