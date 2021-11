Coronavirus: les enfants souffrant d’un asthme mal suivi sont plus à risque de faire un covid sévère

S’ils se retrouvent infectés par le coronavirus, les enfants dont l’asthme est mal contrôlé sont plus susceptibles de devoir être hospitalisés, ressort-il d’une vaste enquête menée sur 750.000 jeunes de 5 à 17 ans vivant en Ecosse et au Royaume-Uni, entre mars 2020 et juillet 2021. Les résultats de cette étude, qui seront publiés dans leur intégralité ce mercredi dans la revue The Lancet Respiratory Medicine, suggèrent que les recommandations britanniques actuelles pour offrir la vaccination à tous les 12-17 ans (comme chez nous) devraient désormais être étendues pour inclure les enfants dès 5 ans souffrant d’asthme mal contrôlé (soit un asthme moins bien suivi, qui a nécessité une hospitalisation au cours des deux dernières années). Pour rappel, la dose du vaccin pédiatrique est trois fois plus faible que la dose adulte.