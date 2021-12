Izix veut libérer des places de parking en surface

Les places de parking sont un problème crucial pour les villes. Opérateur spécialisé dans ce domaine depuis dix ans, BePark a voulu célébrer son anniversaire en scindant son activité. D’un côté, on retrouve désormais l’activité d’exploitation de parkings, qui restera sous le nom de BePark, et de l’autre, le lancement du logiciel de gestion de parkings, qui sera commercialisé sous le nom d’Izix.

Le but est simple : améliorer la vie urbaine en rendant les villes plus mobiles et plus intelligentes par la transformation de l’infrastructure et de l’expérience parking.