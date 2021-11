Audi veut faire assembler un modèle électrique supplémentaire à Forest (PRESS)

Les débuts de la production du Q4 e-tron seraient prévus pour novembre de l'année prochaine. Depuis cette année, ce modèle sort de l'usine Volkswagen, la maison mère du constructeur automobile, de Zwickau dans l'est de l'Allemagne, mais la demande est telle que la direction d'Audi souhaiterait que Forest entre également dans la danse.

Il s'agirait, pour le site bruxellois, du deuxième véhicule électrique après le plus imposant e-tron. La première voiture entièrement électrique d'Audi y est produite depuis 2018. La variante e-tron Sportback y est aussi assemblée. Et plus tôt dans le mois, l'annonce du Q8 e-tron pour 2026 a été officialisée.