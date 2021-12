Eaglestone pose le pied en plein cœur de Liège pour redévelopper le site des Vennes

C’est un premier projet d’envergure que le groupe Eaglestone s’apprête à mener à Liège. Le promoteur bruxellois vient en effet de signer un partenariat avec la famille de concessionnaires automobiles Barvaux pour redévelopper le site de l’actuelle concession Mercedez-Benz.

Situé à un point charnière sur le parcours reliant la gare des Guillemins au pôle commercial Médiacité, ce site constituera un nouveau point de repère pour les Liégeois. Il sera multifonctionnel et connecté aux quartiers résidentiels environnants par la création d’un espace semi-public qualitatif et verdurisé. Il proposera notamment plus de 250 logements, des bureaux, des commerces en pied d’immeubles et des équipements, et s’inscrira pleinement dans la vision de renouveau de la ville.