Mobilité: des peines de travail requises contre trois militants pro-vélo à Liège

Des peines de 46 heures de travail ont été requises, ce mardi au tribunal correctionnel de Liège, à l’encontre de deux quadragénaires et d’un quinquagénaire liégeois, militants pro-vélo, qui avaient été verbalisés alors qu’ils étaient en train de dessiner une piste cyclable dans la rue habitée par deux d’entre eux. Ils estiment avoir dû agir ainsi parce qu’ils n’étaient pas suffisamment écoutés par les services de la Ville en ce qui concerne la sécurité des usagers faibles : « Mon but n’est pas de faire des peintures tard le soir, mais je préfère ça plutôt que de me faire écraser par un bus », a résumé Dominique, une des prévenues.