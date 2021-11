Coupe de Belgique: Seraing et Anderlecht dos à dos dans une prolongation décevante (3-3, direct)

La rencontre entre Seraing et Anderlecht donne le coup d’envoi des huitièmes de finale de la Coupe de Belgique de football. Ils se déroulent jusqu’à jeudi.

Après les seizièmes de finale, il reste quatorze équipes de Jupiler Pro League et deux de 1B Pro League, à savoir Westerlo, qui a éliminé l’Antwerp 2-1 au tour précédent, et Lommel, bourreau de Charleroi (0-0, 3-4 aux tirs au but).

Le direct commenté

Les vidéos des buts

1-0 (Maziz sur penalty)

2-0 (Mikautadze sur penalty)

2-1 (Kouamé)

2-2 (Kouamé)

2-3 (Refaelov sur penalty)

3-3 (Maziz)

Seraing : Dietsch, Nadrani, Faye, Del Fabro, Poaty (7e Mansoni), Bernier (61e Lahssaini), Kilota, Jallow (102 Sanogo), Cisse, Maziz, Mikautadze.

Anderlecht : Van Crombrugge, Murillo, Magallan, Hoedt, Gomez, Refaelov (98e El Hadj), Cullen, Kana (77e Ashimeru), Verschaeren, Kouamé, Zirkzee (71e Amuzu).

Carte jaune : Maziz.