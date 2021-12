La start-up Sparks met la réunion au goût du jour

Un nouvel acteur fera bientôt son apparition à Bruxelles. Sa mission ? Proposer des cadres de réunions plus adaptés aux besoins du jour.

C’est sans doute une conséquence du covid (quoique…) mais il est un fait que les réunions d’entreprises font décidément beaucoup parler d’elles en cette période troublée. Un nouvel acteur (encore un) ouvrira en effet ses portes à Bruxelles en avril prochain : Sparks.

A la base du projet, on retrouve quatre hommes et une femme : Axel Kuborn, Alexandre Ponchon, Martin Vanderborght, Monia Chatzipanagiotis et Olivier d’Yve. Concernant les deux premiers, il s’agit des fondateurs du concept d’espaces de coworking désormais bien connu Silversquare, au sein duquel les autres ont par ailleurs acquis leurs lettres de noblesse.