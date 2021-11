Le retour d’Eden Hazard au Real: il pourrait jouer quelques minutes ce mercredi face à Bilbao

Eden Hazard est de retour dans l’équipe de match du Real Madrid. Mercredi, il pourrait jouer des minutes lors du match à domicile contre l’Athletic Bilbao, un match de la seizième journée de Liga.

L’entraîneur Carlo Ancelotti l’a rapporté mardi. Hazard n’a pas pu s’entraîner pendant un certain temps en raison d’une maladie. La presse espagnole soupçonnait qu’il y avait plus que cela et rapportait que le Diable rouge avait peut-être subi une blessure au mollet. « Non, il n’est pas question de blessure », a déclaré Ancelotti. « Il vient d’avoir la grippe intestinale, c’est tout. Maintenant, il se porte à nouveau bien et s’est déjà entraîné deux fois avec le groupe. Pour améliorer sa condition, il devra bien entendu aussi faire des minutes de jeu. C’est évident. Mais il doit faire preuve de patience. Il y a encore beaucoup de matches à venir et il aura sa chance. »