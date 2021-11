Pourquoi Uber est devenu le chouchou des utilisateurs

Retour au Moyen Age » ; « Je n’oserai plus sortir de chez moi le soir », « Les taxis sont trop chers et super désagréables »… L’arrêt du service Uber à Bruxelles survenu vendredi soir après une décision de justice a fait pleuvoir les réactions indignées sur les réseaux sociaux. Une pétition lancée par l’entreprise mercredi dernier rassemble plus de 33.000 signatures en faveur du retour du service. Oui, la plateforme et ses chauffeurs, avec ses 300.000 utilisateurs actifs par trimestre, se sont fait une place au chaud dans le téléphone des Bruxellois en quelques années.