Même Jack Nicklaus sera au Soudal Open de golf

On s’en souvient : boostée par les premières victoires de Thomas Pieters sur le Tour européen et sa participation à la Ryder Cup 2016, la famille de l’Anversois s’était piquée de remettre la Belgique sur la carte du monde golfique en relançant l’organisation d’un Open de Belgique, absent du calendrier depuis l’an 2000.

Organisé en 2018 et 2019, le « Belgian Knockout » (BKO) n’avait cependant pas honoré sa troisième année d’engagement, le covid étant venu achever une épreuve déjà en grande difficulté financière. Deux ans plus tard, et toujours sur le prestigieux parcours anversois de Rinkven, la voilà de retour ! Et on peut dire qu’avec Golazo à la manœuvre, et un puissant sponsor (Soudal) emmené par un patron enthousiaste, l’événement a d’emblée l’air de reposer sur des fondations plus solides.