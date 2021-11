Election présidentielle: Eric Zemmour optimiste sur les parrainages

« Je sais que c’est le dernier espoir de mes adversaires : que je n’ai pas assez de parrainages. Vous savez, depuis des mois, je sillonne la France, je rencontre des maires et mes équipes y travaillent aussi. Je pense que les maires, même s’ils ne sont pas d’accord avec moi ne voudront pas priver des millions de Français de leur élection et ils ne voudront pas priver des millions de Français de leur candidat et donc simplement par respect de la règle démocratique ils me donneront leur parrainage, j’en suis convaincu. En tout cas, je les appelle ici à le faire ».