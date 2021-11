Coupe de Belgique: revivez les deux penalties inscrits en 16 minutes par Seraing face à Anderlecht (vidéos)

Youssef Maziz et Georges Mikautadze ont tous deux transformé leur penalty dans le début de ce huitième de finale face au Sporting d’Anderlecht.

L’attaquant Youssef Maziz s’est emparé du ballon et a pris ses responsabilités en transformant ce penalty devant ses supporters. Henrik Van Crombrugge est obligé de se retourner très tôt dans ce match après ce penalty logiquement sifflé suite à une faute de Lisandro Magallan.

Quelques minutes plus tard, Lior Refaelov suit l’exemple de son coéquipier et fait faute sur Youssef Maziz. Cette fois, c’est Georges Mikautdze qui se charge de tromper le gardien Andelechtois à la 16e minute. Cette rencontre, comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe de Belgique, démarre sur les chapeaux de roues.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les Sérésiens sont très bien entrés dans cette rencontre et ne se laissent pas impressionner par une équipe « plus forte » sur le papier.