De la choucroute retirée de la vente pour la présence de fragments métalliques

L’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) a retiré de la vente et rappelle auprès des consommateurs et consommatrices la choucroute au jambon de la marque Kühne (« Sauerkraut mit Schwarzwälder Schinken ») en raison de la présence possible de fragments métalliques, a-t-elle indiqué mardi.