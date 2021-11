Jugé illégal en Wallonie, le Covid Safe Ticket en zone de turbulences

L’ordonnance du tribunal de première instance de Namur contre le Covid Safe Ticket imposé en Région wallonne a été rendue ce mardi : elle conclut à une situation d’illégalité apparente de l’usage du CST et elle condamne la Région, sous peine d’astreinte, à prendre « toutes les mesures qu’elle estimera appropriées » pour mettre un terme à cette situation. L’action en référé avait été introduite par l’ASBL Notre bon droit, qui se présente comme une « alliance de professionnels de la santé, de scientifiques, de juristes et de citoyens belges », ainsi que par trois citoyens, deux personnes ayant un proche dans une maison de repos et ne disposant pas d’un CST, et une mère de famille nombreuse dont la famille n’est pas vaccinée.