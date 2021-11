Des associations citoyennes s’unissent contre le CST et l’obligation vaccinale

Rebelote. Dimanche, une nouvelle manifestation mobilisera les opposants à l’obligation vaccinale, au Covid Safe Ticket (CST) et à d’autres mesures adoptées dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire. « Nous ne faisons pas partie des organisateurs mais nous y participerons », confie Virginie Van Lierde. Elle est cofondatrice de l’association « Trace ton cercle », créée pour défendre les intérêts des enfants et adolescents face aux restrictions décidées dans le cadre la pandémie. Et l’une des instigatrices de la plateforme citoyenne qui se crée aujourd’hui autour d’associations aux objectifs fort proches, dont Notre Bon Droit, Charta 21, I Love My Constitution, Re-Start Life, Horeca Wallonie ou Restos-bars Bruxelles. Elles lancent une campagne de sensibilisation. Son nom : D-Code, pour Democracy-Code.