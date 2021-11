La belle opération des Red Flames, victorieuses face à la Pologne (4-0)

Après le carton (19-0) face à l’Arménie, les Red Flames ont signé une nouvelle victoire ce mardi contre la Pologne. Les joueuses belges ont signé une très belle opération à Louvain grâce à des réalisations de Tine De Caigny (2), Hannah Eurlings et Janice Cayman.

Avec 13 points au compteur, rendez-vous dorénavant en 2022 pour un déplacement dans les Balkans, en Albanie le 7 avril et au Kosovo cinq jours plus tard. Les troupes d’Ives Serneels boucleront leur campagne qualificative en septembre face à la Norvège (02/09) et en Arménie (06/09). Le vainqueur du groupe décrochera son billet pour le Mondial 2023 tandis que le deuxième disputera les barrages. Pour rappel, le tournoi réunira pour la première fois 32 équipes (au lieu de 24) – dont 11 ou 12 pays européens –, du 20 juillet au 20 août en Australie et en Nouvelle-Zélande.