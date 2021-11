Les hôpitaux doivent fermer tout ce qui n’est pas vital

Nouvelles directives alarmistes pour les hôpitaux. Les autorités les contraignent à fermer, pour deux semaines minimum, tous les soins non urgents ou non vitaux. Le 10 décembre, la capacité de lits de soins intensifs pour les covid pourrait être atteinte.

Il y a des signes qui ne trompent pas. Celui-ci, envoyé ce jour par le Comité Hospital & Transport Surge Capacity (l’instance chargée de réguler la prise en charge des malades par le système hospitalier) ne rassure pas sur l’évolution de la pandémie. Pour mémoire, le HTSC est composé de représentants de toutes les autorités, du ministère de la Défense, des Fédérations hospitalières et d’experts. Ses leaders – le docteur Cécile van de Konijnenburg (Chief Medical Officer Belgique), Marcel Van der Auwera (président du Comité HTSC) et le professeur Erika Vlieghe (expert scientifique du Comité), viennent d’adresser un message alarmant aux hôpitaux du pays. « Nous constatons », disent-ils « que l’évolution au sein des hôpitaux et des unités de soins intensifs est très précaire. Le Comité doit, par analogie avec les derniers mois, prendre les mesures de régulation nécessaires en fonction de l’évolution épidémiologique et de la lourde charge qui pèse sur le secteur hospitalier ».