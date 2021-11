Un duo Maziz-Mikautadze dans tous les bons coups: les bulletins de Seraing contre Anderlecht

Retour sur le match de Coupe de Belgique entre Seraing et Anderlecht remporté aux tirs au but par les Mauves.

6 Dietsch : une belle envolée sur une frappe de Verschaeren qui prenait la direction du plafond du but, relativement impuissant sur les buts encaissés et quelques belles relances, contrairement à ses dernières semaines.

5,5 Faye : trop d’approximations dans ses interventions défensives et en retard sur le deuxième but de Kouamé. Il s’est cependant bien repris en deuxième période, prenant au passage plus d’assurance.

6 Del Fabro : très sobre dans ses interventions. Il fut rarement pris en faute.

6,5 Nadrani : le Marocain a réalisé une entame de match remarquable, coupant tous les angles de passe et interceptant de nombreux ballons. Il est cependant un peu rentré dans le rang par la suite.