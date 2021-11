Coupe de Belgique: Murillo et les Mauves qualifiés au bout du suspense

Véritable match de Coupe au Pairay ! Dont Anderlecht est sorti vainqueur via la séance des tirs au but. Murillo a signé l’envoi décisif. Les Mauves sont qualifiés pour les quarts de finale.

Anderlecht s’est offert un joli cadeau de Noël avant l’heure, mardi soir au Pairay – il jouera son ¼ de finale juste avant le réveillon –, mais qu’est-ce qu’il fut difficile à déballer !

Après les cartes rouges impardonnables, voici venus pour Anderlecht les coups de réparation dignes du Saint-Nicolas présent au coup d’envoi de ce huitième de finale de Coupe de Belgique, à Seraing. Anderlecht ou l’art de se tirer une balle dans le pied. La série s’est poursuivie pour les Anderlechtois, dans l’antre des Métallos, menés 2-0 après un gros quart d’heure à la suite de penaltys stupidement provoqués par Magallan et Refaelov et convertis par Maziz (1-0) et Mikautadze (2-0).

De quoi devenir fou pour Vincent Kompany, qui avait eu le bon goût de ne pas s’emballer après la victoire de la délivrance samedi dernier à Charleroi, mais qui ne pensait quand même pas voir la pression revenir aussi vite et aussi fort.