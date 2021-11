Kompany et Anderlecht en quarts de finale de la Coupe de Belgique: «Bravo aux joueurs pour le caractère»

Le Sporting d’Anderlecht remporte son huitième de finale à Seraing au terme d’un match haletant et de la séance de tirs au but.

La réaction anderlechtoise a été signée Christian Kouamé, élu homme du match. « On a eu des difficultés à rentrer dans le match parce que le terrain était compliqué mais dès qu’on a compris comment le gérer, on était bien dans le match », explique l’attaquant ivoirien.

Des propos corroborés par son coach, Vincent Kompany : « Bravo aux joueurs pour le caractère ! C’était un vrai match de Coupe ! J’ai rarement vu ça, prendre deux penalties comme ça en un quart d’heure ! Mais on revient bien dans le match et on pense faire le 2-4, puis on se laisse à nouveau surprendre.

L’état du terrain a rajouté du charme de la soirée. D’autant que Seraing était dans une bonne passe. Mais je veux retenir le caractère de mon équipe.