Coupe de Belgique: Jordi Condom «fier de son équipe de Seraing comme un soir de victoire»

Ce match a été disputé tout du long avec des prolongations et surtout des penalties ! deux pour Seraing en première mi-temps, un pour Anderlecht en deuxième et évidemment ceux de la séance de tirs aux buts. « C’est dommage au vu du match qu’on a fait, c’est très frustrant de perdre de cette manière », regrette Guillaume Dietsch, le gardien sérésien.

Pourtant, Seraing avait entamé le match de la plus belle des manières en menant à la marque 2 à 0 face aux Anderlechtois. Mais c’était sans compter sur un Kouamé en forme qui remit les compteurs à zéro juste avant la mi-temps en marquant 2 buts en trois minutes.

Mais le coach, Jordi Condom, reste fier de son équipe. « Je suis content de mon équipe comme après une victoire ! Je suis très fier de mon équipe car malgré les blessures et le petit noyau qu’on a, on a tenu tête à Anderlecht », rassure le T1 du RFC Seraing.

Seraing n’a en tout cas pas à rougir de sa prestation face aux Anderlechtois. « On n’a rien à envier à Anderlecht ce soir et il faut retenir notre force mentale qu’on a affichée lorsqu’il fallait revenir dans la rencontre », assure Gérald Kilota, le capitaine Rouge et Noir.