Une France qui n’est pas la nôtre

Tout, dans son spot de déclaration de candidature, est grotesque. Eric Zemmour, qui n’a jamais craint l’imposture, se prend pour le général de Gaulle ou singe le roi d’Angleterre Georges VI entrant en guerre. Rien que ça ! La France qu’il veut conquérir n’est pas celle d’aujourd’hui. C’est celle des clochers, des chevaliers et de Louis XIV. Pauvres Brassens et Barbara dont les noms sont convoqués dans ce fatras réactionnaire.

Cette France en noir et blanc qui transpire la haine de l’autre n’est pas et ne sera jamais la nôtre. Quelle tristesse de voir un candidat obsédé par le racisme être crédité d’un tel score dans les sondages qu’on ne peut toujours pas exclure, malgré son reflux, sa présence au second tour de la présidentielle.