Congo Hold-up: la folie dépensière du Sommet de la Francophonie à Kinshasa

Le « développement de la démocratie », « le soutien à l’État de droit et aux droits de l’Homme », le « rapprochement des peuples », la « promotion de l’éducation »… Comment être contre ? Les objectifs affichés par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), institution créée en 1970, sont louables et pour le moins consensuels.

Afin de les concrétiser et de les décliner en priorités plus concrètes, un Sommet réunit tous les deux ans les chefs d’Etats et de gouvernement membres de l’organisation. En 2012, le choix se porte sur Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo où le français est la langue officielle.