Le Grand Jojo est mort à l’âge de 85 ans

« Le Grand Jojo, 85 ans, nous a quittés paisiblement ce mercredi 1er décembre 2021 des suites d’une longue maladie », a fait savoir M. Forthomme. « La Belgique perd un grand Monsieur de la chanson. Le Roi de l’ambiance, l’icône populaire, n’est plus », a précisé celui qui était aussi son ami.

Son répertoire d’ambiance comprend de multiples titres emblématiques, tels qu’« On a soif », « Jules César » et surtout « E viva Mexico », qui ont marqué la culture populaire belge.

C’est à la maternité d’Ixelles que Jules Jean Vanobbergen fait pour la première fois entendre le son de sa voix le 6 juillet 1936. À l’âge de trois ans, il effectue sa première prestation en public au Derby, bistrot de Koekelberg, en interprétant « J’attendrai » de Rina Ketty, raconte-t-il dans sa biographie parue en 2015.

Lorsque la guerre éclate, son père se réfugie en zone libre, à Bordeaux. Le petit Jean est alors confié à son grand-père maternel, Jules Van Eeckhout, à Koekelberg.

Son enfance et son adolescence, Jules Jean les passe à Molenbeek, entre les amis, le sport et le cinéma. À seize ans, il quitte l’école pour entrer à l’académie, voulant devenir peintre. Il effectue son service militaire d’abord à la base aérienne de Florennes, où il est membre du premier orchestre de chambre de l’armée en tant que batteur, puis à Zeelik.

Avant de devenir le Grand Jojo, « Lange Jojo » en néerlandais, et l’auteur de multiples chansons d’ambiance, l’homme à la moustache a également eu d’autres emplois à son actif.

« Lange Jojo »

Sa propre carrière musicale débute à la fin des années soixante, avec l’envie d’écrire des chansons « pour faire la fête », un pari réussi. Le premier 45 tours du Grand Jojo – surnom qui lui vient de ses années d’écolier à Koekelberg – et compagnie sort en 1969 chez Olympia, et sera rapidement suivi d’un deuxième opus. Sa popularité est lancée.

Dès les années ’70, il sort ses chansons sous le label Vogue Belgique, le même qu’un certain Johnny Hallyday notamment… Il y rencontrera aussi un fidèle ami : Claude Barzotti. Son premier 45 tours avec Vogue, qui comprend le titre « Don Juan », est un réel succès.

S’ensuivent des titres comme « Le French Cancan » (1973), premier véritable tube de « Lange Jojo » en Flandre et « Victor le footballiste » (1974). En 1978, Lou Depryck débarque également chez Vogue. Le début d’une belle amitié, puisque Lou deviendra en même un temps son producteur.

Parmi ses premiers titres figure encore « Le Tango du Congo », sorti en 1972. Ont suivi notamment les plus que célèbres « Jules César » et « On a soif ».

« E viva Mexico », sorti en 1986 à l’occasion de l’épopée des Diables Rouges à la Coupe du Monde au Mexique reste l’un de ses tubes incontournables. Le titre est depuis devenu un hymne sportif repris dans 50 pays. On a également pu entendre la chanson lors de la chute du Mur de Berlin ou encore dans des films avec Clint Eastwood ou Gene Hackman, confiait encore le chanteur lors de la présentation de sa chanson de la Coupe du Monde 2014, « Viva Brasil ».

Le 11 mai 1998 Jules Jean Vanobbergen fut aussi nommé Chevalier dans l’ordre de Léopold en mai 1998.

Son Best of, sorti en 2012, offre un coup d’œil sur l’ensemble de sa carrière.