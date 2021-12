La Belgique de papa perd le Grand Jojo, décédé à l’âge de 85 ans

Ce mercredi 1er décembre, Jules Jean Vanobbergen, plus connu sous le nom de Grand Jojo, nous a quittés à 85 ans des suites d’une longue maladie.

En décembre 2012, le Grand Jojo nous donne rendez-vous au Greenwich, un vieux café calme, fraîchement rénové, du centre de Bruxelles, où les habitués du quartier prennent le temps de jouer aux échecs. Perpétuellement bronzé – il vit à Grand-Bigard mais adore voyager –, Jean est détendu et souriant. « J’ai commencé en 1953. J’ai eu l’occasion de rencontrer Brel et beaucoup d’autres. C’est méconnu. Je suis un peu Dr. Jekyll et Mr. Hyde car ma vie de tous les jours est très différente de ce que je fais. Ce que j’ai fait en disques, ce sont des fantasmes, des délires, comme Jean-Luc Fonck. »