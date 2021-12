Le rédacteur en chef de France Football réagit aux polémiques sur le Ballon d’Or: «C’est de Lionel Messi dont on parle»

« Quand j’en entends certains dire que le Ballon d’or a perdu de son aura, de son crédit, parce que Leo Messi a gagné un septième Ballon d’or », s’insurge-t-il. « C’est de Leo Messi dont on parle ! Un des cinq plus grands joueurs de tous les temps. Leo Messi ! Ce n’est pas un joueur de Carquefou. Il a sans doute profité de son antériorité dans la tête des jurés. »

Ferré a également commenté les paroles de Messi selon lesquelles Lewandowski aurait mérité un Ballon d’Or pour son année 2020, lors de laquelle le trophée n’a pas été distribué en raison de la crise sanitaire.

« Ça n’appelle pour l’instant aucune réponse, parce qu’on ne va pas répondre à toutes les injonctions. Mais le message était plutôt assez classe et fair-play. En même temps, Lewandowski mérite tout ce fair-play manifesté autour de lui parce que lui-même s’est montré d’une grande élégance vis-à-vis de Messi et de l’institution Ballon d’or. Après, quant à accéder au vœu du septuple Ballon d’or… Ce n’est pas lui qui fixe les règles, c’est nous qui allons les fixer quand même un petit peu (rires). On ne saura jamais si Lewandowski l’aurait eu l’année dernière puisque le vote ne s’est jamais déroulé. Oui il était un grand favori parce qu’il avait écrasé de toute sa classe, son talent, l’année. Mais on ne peut pas savoir si l’impression qui pouvait être celle de beaucoup se serait traduite de cette manière-là », a justifié Ferré, qui a évoqué certains ajustements pour l’avenir.