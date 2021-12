Rénovation: les utilisateurs de Tafsquare seront désormais assurés

Depuis peu, particuliers et professionnels peuvent bénéficier d’une Assurance protection juridique gratuite.

Tafsquare, plateforme en ligne qui permet de trouver des professionnels de la construction, se développe et élargit ses services avec une assurance protection juridique gratuite pour ses utilisateurs. Lancé en 2016 par deux Carolos, Tafsquare aide les particuliers à trouver des professionnels de confiance pour leurs travaux de rénovation. Il suffit de préciser ses besoins, ses conditions et son budget, via un questionnaire, pour ensuite recevoir des devis de différents prestataires de Tafsquare.

En passant par cet intermédiaire, les particuliers s’assurent d’avoir affaire à des entrepreneurs sérieux, car les quelque 9.000 professionnels de 90 métiers inscrits sur la plateforme répondent à une charte de qualité. Tafsquare vérifie non seulement leur santé financière et leur accès à la profession, mais s’intéresse aussi aux évaluations de leurs clients.