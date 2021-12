NBA: les Suns remportent une 17e victoire consécutive face aux Warriors dans le duel au sommet de la ligue (vidéo)

Grâce à ce nouveau succès, Chris Paul, Devin Booker et leurs coéquipiers égalent le record de leur franchise.

Finalistes malheureux face aux Bucks la saison dernière, les Suns ont enregistré leur 17e victoire d’affilée grâce notamment à une superbe défense sur Stephen Curry, maintenu à 12 points à 4 sur 21 aux tirs. Phoenix a notamment pu compter sur son meneur vétéran Chris Paul (15 points, 11 passes décisives) et l’intérieur Deandre Ayton (24 points, 11 rebonds). Devin Booker, lui, a dû quitter ses partenaires dans le second quart-temps, victime d’une blessure à un ischio-jambier.

Les deux équipes, avec 18 victoires et 3 défaites chacune, caracolent toujours en tête de la conférence Ouest et de la NBA.

À l’autre bout du pays, la soirée était marquée par un derby new-yorkais, entre les Knicks et les Nets de Brooklyn. Et ce sont les Nets de Kevin Durant (27 points, 9 passes) et James Harden (34 points, 10 rebonds, 8 passes) qui l’ont emporté au bout du suspense 112-110, confortant leur première place dans la Conférence Est (15 victoires, 6 défaites).