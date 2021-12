Le Makro de Lodelinsart fermé en raison d'une grève (2)

"Il s'agit d'une problématique propre à ce magasin", précise-t-on à la CNE. "Les employés de l'enseigne débraient, entre autres, sur des questions de bien-être sur leur lieu de travail et obstruction aux droits syndicaux", ajoute le syndicat chrétien.

Le mouvement spontané a débuté à 6h00 et le magasin n'a donc pas ouvert comme prévu à 7h15. Les autres enseignes Makro (Alleur, Eke, Deurne, Machelen et Leeuw-Saint-Pierre) ne sont pas concernées par le mouvement.

Le délégué principal CNE, Alan Dock, pointe le manque de personnel. "Environ 200 personnes travaillent ici à Lodelinsart, mais les malades de longue durée ne sont pas remplacés et de nombreux collègues sont en burn-out. La pression au travail est plus grande encore à l'approche des fêtes de fin d'année", constate-t-il. Le délégué déplore par ailleurs une absence totale de communication avec la hiérarchie de ce magasin. "On espère avoir un retour de la direction de Makro à la suite de la grève. Nous restons ouverts au dialogue", précise M. Dock.

La direction regrette cette action menée sans que la procédure normale de concertation sociale ait pu être lancée.