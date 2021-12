Open d’Australie: un responsable australien rejette les accusations de «chantage» du père de Djokovic

Srdjan Djokovic a affirmé que son fils, qui refuse de dévoiler s’il est ou non vacciné contre le coronavirus, ne participerait probablement pas au prochain Open d’Australie.

Srdjan Djokovic a également défendu le « droit exclusif et personnel » de son fils à être vacciné ou pas, et affirmé que même lui ne savait pas si « Nole » était vacciné contre le Covid-19.

Les organisateurs de l’Open d’Australie ont confirmé il y a 10 jours que tous les joueurs disputant le tournoi devraient être vaccinés contre le Covid-19, accentuant la pression sur le N.1 mondial, le Serbe Novak Djokovic, neuf fois titré à Melbourne et qui refuse de dire s’il est vacciné ou non.

Interrogé samedi après sa défaite en demi-finale aux Masters de Turin, Djokovic ne s’est toujours pas prononcé sur son éventuelle participation à l’Open d’Australie. « On verra bien, on va juste attendre et voir » ce qu’on fait, s’est-il contenté de déclarer en conférence de presse.